Ставрополь, , 13:05 — REGNUM Режим всеобщей самоизоляции, введенный на Ставрополье на фоне пандемии коронавируса, продлен до 7 июня 2020 года включительно, следует из постановления губернатора края, опубликованного 29 мая на официальном портале правовой информации. Ранее он действовал в регионе до 31 мая.

Отмечается, что прежде выданные и продленные специальные пропуска для следования к месту работы остаются действительными. Никаких дополнительных отметок ставить жителям края не придется.

Как сообщало ИА REGNUM, к утру 29 мая в Ставропольском крае выявлено 2320 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел в регионе 991 человек с подтвержденным диагнозом, 45 пациентов с COVID-19 скончались. С 18 мая в крае также действует обязательный масочный режим.

Читайте также: На Ставрополье зафиксированы новые случаи смерти пациентов с COVID-19