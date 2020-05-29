Ставрополь, , 09:05 — REGNUM Два человека с COVID-19 скончались на Ставрополье 28 мая. Общее количество летальных исходов в регионе к утру 29 мая выросло до 45, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

За минувшие сутки на Ставрополье коронавирус выявлен у 82 человек, общее число случаев заражения достигло 2320. В тяжелом состоянии в крае находятся 34 пациента с подтвержденным диагнозом, еще 215 — в состоянии средней степени тяжести. Выздоровел и выписан из-под меднаблюдения 991 человек, заразившийся коронавирусом, в том числе 71 за вчерашний день.

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Накануне в правительстве Ставрополья сообщили, что в крае для оказания помощи пациентам с коронавирусом подготовлены более 5,8 тыс. специалистов, среди которых врачи, медсестры, ординаторы, преподаватели медуниверситета, волонтеры. По данным минздрава региона, в настоящее время к работе с такими пациентами на Ставрополье привлечены более 1,1 тыс. врачей и свыше 3 тыс. сотрудников среднего медперсонала.