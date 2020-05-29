Тбилиси, , 11:50 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии было выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом, заявила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. По ее информации, источники заражения новых пациентов известны: 2 из них относятся к так называемому Болнисскому кластеру, а 6 человек доставлены в клиники из зон карантина. Состояние новых пациентов врачи оценивают как легкое или средней тяжести. Резко улучшилось и состояние ранее помещенных в эту клинику трех тяжелых пациентов.

Кроме того, в Тбилисскую инфекционную больницу поступил гражданин, у которого был получен положительный ответ при быстром тестировании, но его результат будет перепроверен ПЦР-тестированием.

Общее число инфицированных коронавирусом за весь период его распространения в Грузии достигло 746 человек. За минувшие сутки из больниц выписались 3 пациента, и на данный момент общее число выздоровевших составляет 576 человек.

В графе скончавшихся числится 12 летальных исходов. В зонах карантина содержатся 2966 человек, в стационарах под наблюдением остаются 250 пациентов.