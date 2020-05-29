Нижний Новгород, , 11:17 — REGNUM В Приволжском федеральном округе третий день подряд число выздоровевших граждан, у которых ранее был выявлен положительный результат теста на коронавирус, превышает число новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, по состоянию на 29 мая выявлено 1076 новых носителей коронавируса. При этом число выздоровевших граждан составило 1095 человек. Накануне число новых случаев заражения составило 1072, а было выписано по выздоровлению 1215 жителей округа. При 1072 новых носителях коронавируса, выявленных 27 мая, полностью выздоровели 1112 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 29 мая общее число подтвержденных заражений коронавирусом выросло до 36 965 случаев. Полностью выздоровел в Поволжье 17 931 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 282 человека, за минувшие сутки скончались 14 человек с диагнозом COVID-19.