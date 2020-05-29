Махачкала, , 11:01 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев смерти пациентов с COVID-19 Дагестане по состоянию на 10:35 29 мая достигло 201, сообщил федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки с республике скончались 50 человек с подтвержденным диагнозом, что является самым значительным суточным приростом за все время пандемии.

Всего в Дагестане к настоящему времени выявлено 4704 случая заражения коронавирусом, в том числе 125 — за последние 24 часа. Выздоровели в республике 4412 человека с COVID-19 (+10 за сутки).

Если по общему числу зафиксированных случаев заражения коронавирусом Дагестан среди субъектов РФ находится на шестом месте, то по количеству смертей республика поднялась уже на третье место, опередив Санкт-Петербург. Это при том, что в Северной столице выявлено более 15 тыс. случаев заражения.

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