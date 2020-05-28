Махачкала, , 13:17 — REGNUM Бригада врачей из Москвы прибыла спецбортом в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом. В республику также доставлена новая партия медицинских препаратов для лечения пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе регионального минздрава.

В составе бригады — инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры, имеющие опыт работы с пациентами с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что специалисты укомплектованы полными наборами средств индивидуальной защиты для старта работы.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину направить бригады столичных медработников в регионы со сложной эпидемиологической обстановкой. Глава государства отметил, что данная мера возможна, поскольку у московских специалистов имеется достаточно накопленного опыта в борьбе с коронавирусом.

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