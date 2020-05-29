Москва, , 10:30 — REGNUM По итогам апреля 2020 года по продажам лёгких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) российский авторынок занял третье место. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

По данным ассоциации, в России за апрель текущего года было продано 5458 единиц автомобилей сегмента LCV, что на 44,1% меньше результата прошлого года.

Лидером среди европейских стран по продажам лёгких коммерческих автомобилей в апреле 2020 года стала Германия. Здесь продажи машин данного сегмента составили 13 718 единиц, что на 46,9% меньше уровня продаж прошлого года. На втором месте разместился авторынок Франции с результатом 7038 проданных машин сегмента LCV. Это на 83,8% меньше, чем было продано в апреле прошлого года.

Всего за отчётный период в Европе было продано 53 604 экземпляра лёгковых коммерческих авто, что на 70,7% меньше, чем год назад.

Напомним, за первые четыре месяца текущего года больше всего в России из машин сегмента LCV было продано автомобилей марки ГАЗ — 12 937 единиц, что на 12,5% меньше результата прошлого года.

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