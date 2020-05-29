Кызыл, , 09:47 — REGNUM В Туве до 30 июня продлили режим безопасного поведения из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, на этот период также сохраняется обязательный масочный режим.

К настоящему моменту в республике подтвердили заражение COVID-19 997 человек. Из них выписано из больниц с выздоровлением 180 пациентов. Остальные находятся под наблюдением врачей, из них в инфекционных отделениях районных больниц находится 201 пациент.

«К увлаженному кислороду подключено 45 больных, всего к кислороду подключено 63 человек с covid. К аппарату ИВЛ подключен 1 пациент, к НИВЛ — 1», — отметили в минздраве.

Умерло четыре человека с подтверждённым диагнозом.

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