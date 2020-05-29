Кызыл, , 08:37 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее количество подтверждённых случаев достигло 997.

На сегодня выписаны из больниц после успешного завершения лечения 180 человек. Остальные находятся под наблюдением врачей, из них в инфекционных отделениях районных больниц находится 201 пациент.

«К увлаженному кислороду подключено 45 больных, всего к кислороду подключено 63 человек с covid. К аппарату ИВЛ подключен 1 пациент, к НИВЛ — 1», — добавили в минздраве.

Добавим, что к настоящему моменту в республике проведено почти 44 тыс. лабораторных исследований на COVID-19.

В связи с продолжающимся ростом числа заражённых в республике наращивают коечный фонд. Как сообщало ИА REGNUM, на базе центральной клинической больницы Тес-Хемского района на днях временно развернули инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом.

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