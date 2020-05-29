Багдад, , 08:35 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили двух курдов в провинции Киркук. Об этом 29 мая сообщается в заявлении местного представительства Демократической партии Курдистана.

По последним данным, террористы требуют выкуп за похищенных. Преступление произошло во вторник, 26 мая в провинции Дахук. Бандиты позвонили членам семей похищенных с целью получения выкупа.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают терроризировать местное население Ирака. Боевики наиболее активны в спорных провинциях страны.