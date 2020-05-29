Сеул, , 08:36 — REGNUM В армии Южной Кореи выявили еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По данным министерства, вирус был выявлен у представителя сухопутных войск, который находился в отпуске с 18 по 27 мая.

Известно, что круг лиц, с которыми контактировал военнослужащий, выявлен и помещен в карантин.

Общее число подтверждённых случаев заражения в южнокорейской армии увеличилось до 53. 39 из них вылечены и выписаны из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 58 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 11 402.

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