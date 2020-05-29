Хараре, , 08:31 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Зимбабве увеличилось более чем в два раза — с 56 до 132 за прошедшие сутки. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, большинство новых случаев заражения были подтверждены у лиц, вернувшихся в страну из соседних ЮАР и Ботсваны. Многие из них находятся в карантинных центрах по всей стране.

По сообщениям местных СМИ, ранее из карантинного центра городе Гверу в центральном районе Зимбабве сбежали по меньшей мере 19 человек, которым еще предстояло сдать тест на наличие коронавируса.

Член парламента этой области призвал семьи сдать сбежавших лиц в полицию.