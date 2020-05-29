Горно-Алтайск, , 06:54 — REGNUM На получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей в Республике Алтай претендуют около 50 тысяч детей в возрасте от 3 до 15 лет. К настоящему времени, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, обработано более 32 тыс. заявлений.

Средства будут перечислены заявителям в начале июня. Как отмечается, подать заявление родители смогут на портале госуслуг, либо через клиентскую службу Пенсионного фонда.

«Мы ожидаем, что семьи региона подадут заявление на 49 236 детей. Этим семьям мы готовы выплатить причитающиеся деньги на общую сумму 492,3 млн. рублей», — добавили в региональном управлении ПФР.

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