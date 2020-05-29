Горно-Алтайск, , 05:13 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, число подтверждённых случаев достигло, таким образом, 116.

Диагноз подтвердился у двух жителей Горно-Алтайска, а также жителей Майминского и Улаганского районов. В пяти случаях из шести заражённые контактировали с ранее заболевшими COVID-19.

«С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 116 случаев заболевания, в том числе 35 — в Горно-Алтайске, 24 — в Турочакском районе, 20 — в Кош-Агачском районе», — отметили в штабе.

За сутки также успешно завершили лечение три пациента. К настоящему моменту всего выписано из больниц с выздоровлением 61 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне республиканские власти продлили запрет на работу туристических объектов до 22 июня. Кроме того, по-прежнему до особого распоряжения закрыты рестораны, кафе, ночные клубы, кинотеатры, детские развлекательные организации.

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