Буэнос-Айрес, , 05:22 — REGNUM Для эвакуации граждан России из Аргентины, Бразилии, Чили и Кубы на 4 июня планируется вывозной рейс российской авиакомпания Azur Air, над организацией которого работают посольства РФ в этих странах. О текущем состоянии дел с подготовкой к полёту сообщается на сайтах диппредставительств.

28 мая посольство России в Аргентине сообщило, что, по предварительной информации, «вывозной» рейс российской авиакомпании Azur Air вылетит из Буэнос-Айреса 4 июня 2020 года, в 21:00 по местному времени (5 июня 03:00 мск). По дороге в Москву планируются промежуточные посадки в Сантьяго и Гаване.

27 мая посольство России в Бразилии сообщило о намеченной посадке российского самолёта и в аэропорту в Сан-Паулу. «Вылет из него предварительно намечен на раннее утро 4 июня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане России, находящиеся в Уругвае, также могут воспользоваться этим рейсом.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни мая жители России вернутся из Нью-Йорка и Майами тремя вывозными рейсами «Аэрофлота».

Читайте ранее в этом сюжете: «Аэрофлот» выполнит три вывозных рейса из США 30 и 31 мая