Петропавловск-Камчатский, , 04:56 — REGNUM Руководство «Камчатской краевой больнице им. А.С. Лукашевского» признало факт заражения медиков коронаврусом.

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Как сообщило ИА Кам 24, главный врач больницы Андрей Кисляков сообщил, что в больнице несколько медиков заражены, диагноз ещё нескольких сотрудников пока проверяется. При этом руководитель главного медучреждения края категорически отвергает любые подозрения в недостаточном обеспечении врачей и персонала средствами индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, после сообщения в СМИ о том, что в краевой больнице Камчатки медики заражены коронавирусом, проверку начала прокуратура региона.