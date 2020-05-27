Петропавловск-Камчатский, , 10:10 — REGNUM Следственный комитет на Камчатке начал проверку краевой больницы в связи с сообщениями о заражении медиков коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по Камчатскому краю.

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«Инициировано проведение доследственной проверки по сообщению СМИ о вспышке заболевания коронавирусной инфекцией в ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского». Кроме того, из сообщения следует, что медицинские работники не были должным образом обеспечены средствами индивидуальной защиты при работе с больными коронавирусной инфекцией», — говорится в официальном сообщении СК РФ на Камчатке.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство «Камчатской краевой больницы им. А.С. Лукашевского» признало факт заражения медиков только после публикаций в СМИ.