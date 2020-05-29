Москва, , 01:40 — REGNUM В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями, ожидаемыми в Москве 29 мая, ГУ МЧС России по региону распространило экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Со ссылкой на прогноз Росгидромета, москвичи и гости столицы предупреждаются о непогоде, которую утром 29 мая принесёт в Москву южный циклон. Ориентировочно с 09:00 и до 21:00 в столице ожидаются сильные дожди, местами — очень сильные. В отдельных районах города возможны гроза, град. При грозе ветер на порывах может достигать 15−20 м/с.

В связи с неблагоприятным прогнозом в столице рекомендуется соблюдать осторожность при управлении транспортным средством, особенно во время грозы. Пешеходам при сильном ветре не находиться рядом с рекламными и слабо укреплёнными конструкциями. Не оставлять детей без присмотра.

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