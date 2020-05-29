Санкт-Петербург, , 00:43 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что при проведении парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Петербурге будет действовать ряд ограничений в связи с ситуацией с коронавирусом.

По словам Беглова, руководство города совместно с министерством обороны России сделают все для того, чтобы парад в Санкт-Петербурге прошел на самом высоком уровне.

«Конечно, будут соответствующие ограничения. Мы не сможем заполнить все трибуны, как было раньше. Будем принимать соответствующие меры, прежде всего, чтобы сохранить здоровье наших ветеранов. Но парад будет красивый, достойный», — сказал Беглов в эфире Телеканала 78.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин распорядился провести парад по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей на Красной площади.

Традиционный парад 9 мая был отменен из-за пандемии коронавируса.