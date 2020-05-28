Алжир, , 22:58 — REGNUM Режим самоизоляции в Алжире продлён до 13 июня, сообщается в заявлении алжирского премьер-министра Абдельазиза Джеррада 28 мая.

При этом четыре провинции, напротив, освобождаются от режима самоизоляции. Решение принято с согласия алжирского президента по итогам консультаций с учёными и с минздравом страны.

Самоизоляция снята с провинций Иллизи, Таманрассет, Тиндуф и Саида. В этих районах эпидемиологическая ситуация оказалась относительно благополучной.

Напомним, в Алжире количество подтверждённых случаев COVID-19 подошло к девяти тысячам, 630 человек скончались и 5277 излечились.

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