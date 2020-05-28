Тверь, , 19:58 — REGNUM Фигурантами уголовного дела стали сотрудники полиции по борьбе с экономическими преступлениями в Твери, сообщили 28 мая в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Правонарушения выявлены в ходе служебной проверки, которую проводили сотрудники МВД и СКР в рамках уголовного дела по признакам состава преступления о превышении должностных полномочий.

Сотрудники правоохранительных органов, ставшие фигурантами дела, по версии следствия, «совершили фальсификацию результатов оперативно-розыскных мероприятий в отношении двух жителей Твери».

Эти действия полицейские совершали якобы в рамках «оперативно-розыскных мероприятий по закупке контрафактной продукции». Как отметили в полиции, они хотели нажиться на контрафактной продукции, используя служебное положение.

«Тем самым завладели алкогольной продукцией на сумму свыше 700 тысяч рублей», — сообщили в полиции.

В МВД отметили, что попавшихся на преступлении уволят из внутренних органов, они будут наказаны по решению суда. К строгой ответственности привлекут и тех должностных лиц, под чьим началом работали борцы с экономическими преступлениями.

В региональном управлении СКР уточнили, что подозреваемых задержали, а затем заключили под стражу. Незаконные действия они совершали с 29 апреля по 12 мая 2020 года.

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