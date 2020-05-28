Екатеринбург, , 15:06 — REGNUM В Свердловской области не будут утверждать на уровне закона ограничения на продажу алкоголя вечернее и ночное время. Об этом написал депутат Заксобрания региона Александр Ивачёв в Facebook.

По словам Ивачёва, ожидалось, что действующий во время режима повышенной готовности запрет на торговлю спиртным (с 19:00 до 10:00 утра следующего дня) утвердят депутаты.

«На деле всё оказалось не так», — пишет парламентарий.

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву лишь планируется передать полномочия по дополнительному ограничению отрасли, но это автоматически не ведёт к ужесточению запреов, уточнил Ивачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности действует в Свердловской области до 1 июня 2020 года.

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