Абу-Даби, , 14:54 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) за сутки выявили 563 случая заражения коронавирусом. Об этом 28 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 32 тыс. 532.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 258 человек. За сутки умерли трое пациентов. Всего от инфекции излечились 16 тыс. 695 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения приближается к 5 млн 700 тыс. человек.

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