Омск, , 13:38 — REGNUM Запрет на посещение лесов продлили в Омской области до окончания действия особого противопожарного режима, то есть до 15 июня включительно. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 мая в областном правительстве.

Весной у Омской области зарегистрировано уже 345 лесных пожаров. Погода — преимущественно сухая и тёплая, при этом часто бывает сильный ветер. Такие погодные условия негативно влияют на лесопожарную обстановку.

В связи с этим главное управление лесного хозяйства Омской области приняло решение о продлении ограничения на посещение лесов.

На сегодняшний день в Омской области установлен третий класс пожарной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим продлили в Хакасии.

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