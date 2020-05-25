Абакан, , 11:52 — REGNUM В Хакасии до 31 мая включительно установлен особый противопожарный режим, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Из-за аномально высокой температуры (выше климатической нормы на семь и более градусов) в Хакасии сохраняются максимально высокие 4−5 классы пожарной опасности.

За минувшие выходные (23−24 мая) в республике пожарные выезжали на тушение палов травы 11 раз. Наиболее крупный пал случился в Алтайском районе, длина фронта огня составила около шести километров. 15 раз огнеборцы выезжали на тушение горящего мусора.

В Горячегорском лесничестве Орджоникидзевского района все выходные тушили лесной пожар. Привлекались силы Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим в Хакасии действует с 24 марта.

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