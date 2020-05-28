Москва, , 12:33 — REGNUM Правительство России выделит почти 2 млрд рублей на строительство в Дагестане трех многофункциональных медицинских центров для борьбы с коронавирусом. Об этом 28 мая сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции выделим сегодня почти 2 млрд рублей на строительство трех многофункциональных медицинских центров общей мощностью 200 коек в Дагестане», — цитирует Мишустина ТАСС.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина Министерство обороны РФ возведет в Дагестане три медицинских центра общей вместимостью 200 койко-мест. Площадки под строительство уже подготовлены, сдать объекты планируется до 30 июня 2020 года.