Казань, , 09:16 — REGNUM В столице Татарии находившиеся на обязательной самоизоляции 170 вахтовиков пытались покинуть обсерватор в санатории «Ливадия», сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники. Известно, что рабочие прибыли в республику из города Талакан Амурской области.

Выпившие мужчины решили самовольно покинуть обсервацию. Им удалось разбить кнопку экстренного вызова, после чего они стали собираться у выхода. Осуществить задуманное помешали сотрудники Росгвардии, которые пытались усмирить толпу вахтовиков. Рабочих попросили вернуться в свои комнаты, но они начали вести себя неадекватно и разбили стекло входной двери. После продолжительных переговоров большая часть дебоширов прислушались к правоохранителям и вернулась в санаторий.

В отделение полиции доставили восьмерых нарушителей, в отношении которых составили протоколы за мелкое хулиганство. Среди них оказались жители Тюменской и Омской областей, а также Башкирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии въезжающих граждан из других регионов освободили от обязательной 14-дневной изоляции.

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