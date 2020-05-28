Ташкент, , 12:22 — REGNUM В Узбекистане создали систему санитарно-эпидемиологической безопасности для туристов «Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано», сообщили 28 мая в пресс-службе главы государства.

С проектом системы ознакомился президент республики Шавкат Мирзиёев. По его словам, на начальном этапе необходимо разрешить внутренний тризм между регионами страны с «зеленым» статусом.

Мирзиёев поручил организовать базы отдыха с использованием легких конструкций. На втором этапе планируется сформировать список стран со стабильной ситуацией по коронавирусу и восстановить с ними туристические связи.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Узбекистан занял четвертое место в рейтинге стран с самой быстроразвивающейся индустрией туризма. Рейтинг был составлен Всемирной туристической организацией при ООН.

Читайте также: Узбекистан вошел в топ-5 стран с самым быстрым развитием туризма