Москва, , 12:09 — REGNUM В основном за последние полгода граждане России болели ОРВИ (54%). У 24% наблюдались нарушения желудочно-кишечного тракта, у 23% — аллергия, приводит данные исследовательский холдинг «Ромир».

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Беспокоили боли от артроза, артрита и остеохондроза 22%, заболевания верхних дыхательных путей 20%, мигрень — 16% респондентов.

Мучались от бессонницы 18% опрошенных. Обострились заболевания сердечно-сосудистой системы у 13%. Только 6% граждан РФ не болели сами и не болели их близкие за последние полгода.

Опросы проведены в марте-мае 2020 года в городах России с населением более 10 тыс. человек. Опрошены граждане старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (72%) не болели этой зимой гриппом и ОРВИ.

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