Нур-Султан, , 12:02 — REGNUM Новобранцев, призванных в Вооруженные силы Казахстана, направят на двухнедельный карантин. Об этом 28 мая заявил начальник департамента по делам обороны Алма-Аты Амантай Усербаев на брифинге.

По его словам, после прибытия в воинскую часть все молодые люди отправятся на карантин, а также сдадут тест на коронавирус. Усербаев добавил, что на карантине молодые люди займутся начальной военной подготовкой.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что весенний призыв на срочную армейскую службу продлен до августа 2020 года из-за эпидемии коронавируса.

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