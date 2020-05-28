Джакарта, , 12:00 — REGNUM Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии достигло 24 538, сообщает Detik.

Правительство Индонезии объявило о 1496 случаях смерти, а 6240 пациентов в стране были выписаны из больниц.

Известно, что за сутки в Индонезии подтвердили 687 случаев заражения SARS-CoV-2 и 23 случая смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 мая 2020 года в Индонезии был выявлен 23 851 случай заражения SARS-CoV-2.

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