Исламабад, , 11:38 — REGNUM В Пакистане за сутки выявили свыше 2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 61 тыс. 227.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 1 тыс. 260 человек. За сутки умерли 35 пациентов. Всего от инфекции излечились порядка 20 тыс. человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения приближается к 5 млн 700 тыс. человек.