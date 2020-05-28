Нижний Новгород, , 11:33 — REGNUM В Приволжском федеральном округе вновь число выздоровевших превысило число вновь выявленных носителей коронавируса. Так, в округе выявили 1072 новых случая заражения коронавирусом, при этом выписаны 1215 человек, перенесших COViD-19, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

В Нижегородской области выписаны 339 человек, в Чувашии — 173, в Татарии — 124, в Пензенской области — 100, в Саратовской области — 81, в Мордовии и Самарской области — по 68, в Марий Эл — 61, в Пермском крае — 51, в Башкирии — 46, в Оренбургской области — 42, в Ульяновской области — 28, в Кировской области — 20, в Удмуртии — 14.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Поволжье по состоянию на 28 мая выявлено 35 889 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 16 836 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 268 человек, за минувшие сутки скончались 11 граждан.

Читайте развитие сюжета: В Башкирии за сутки выявили 79 случаев заражения коронавирусом