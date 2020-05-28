Биробиджан, , 11:21 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел в режиме видеоконференции совещание по социально-экономическому развитию Еврейской АО. Врио главы региона Ростислав Гольдштейн доложил о мерах борьбы с коронавирусом в области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полпредстве ДФО.

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«Наша общая задача, федеральных, региональных, муниципальных властей — сделать все возможное, чтобы как можно меньше людей заболели коронавирусом. От слаженности и эффективности общей работы зависит здоровье и благополучие граждан», — сказал Юрий Трутнев.

Ростислав Гольдштейн доложил, что на борьбу с коронавирусной инфекцией в регионе выделено 325,1 млн рублей. Из них 231 млн поступили из федерального бюджета, 36,6 из регионального, 57,5 — внебюджетные средства.

«В области развернуто 220 коек, что составляет 275% от норматива, 126 из них оснащены оборудованием для подачи кислорода, 31 оснащена аппаратами ИВЛ. Функционирует обсерватор на 300 коек, в котором на данный момент находятся 266 человек, из них 163 вахтовика», — доложил Ростислав Гольдштейн.

По словам главы области, обеспеченность лекарствами в регионе достаточная, выделены средства на приобретение компьютерного томографа и аппарата ЭКМО. По линии Фонда развития ДФО регион получил 30 млн рублей на приобретение медсредств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО 28 мая подтверждено 7 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений с начала пандемии составило 281, 181 человек вылечен, три пациента умерли.