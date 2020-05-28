Сингапур, , 11:15 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Сингапура перевалило за 33 тысячи человек. Об этом 28 мая сообщает минздрав страны.

По его данным, за прошедшие сутки было выявлено 373 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число в стране стало 33 249.

Также уточняется, что большинство из зараженных SARS-CoV-2 — это рабочие иностранного подданства, которые проживают в условиях общежитий.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 26 мая правительство страны опубликовало поэтапный план смягчения ограничительных мероприятий карантинного характера, введенных из-за пандемии коронавируса, который начнет реализовываться со 2 июня текущего года.