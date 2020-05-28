Чебоксары, , 11:07 — REGNUM В Чувашии за последние сутки выявлен 81 носитель коронавируса. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Данные оперативного штаба России Стопкоронавирус.рф

По данным на 28 мая (10:35 мск), в Чувашии выявлено 2626 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 81.

В настоящее время выздоровели 1095 пациентов с COVID-19, из них за последние сутки — 173. Это рекордный суточный показатель числа выздоровевших в Чувашии с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в Ядринском районе Чувашии начали действовать усиленные ограничительные меры. Связано это с большим количеством заражений в муниципальном образовании: по последним данным, Ядринский район уступает в этом только Чебоксарам.

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