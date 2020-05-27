Чебоксары, , 12:29 — REGNUM В Чувашии с 27 мая вступили в силу усиленные ограничительные меры на территории Ядринского района, который по числу выявленных носителей коронавирусом уступает только Чебоксарам. Соответствующее решение о внесении изменений в указ о «комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подписал врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Рабочая группа при оперативном штабе по борьбе с коронавирусом приняла решение усилить контроль в Ядринском районе Cap.ru

Согласно указу, с 27 мая и до особого распоряжения «при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки» на территории Ядринского района ужесточаются ограничительные меры. Данным решением граждане старше 65 лет не должны покидать свои дома, все остальные могут выходить в магазин, для выгула домашних животных и выноса мусора, для обращения за экстренной медпомощью, ухода за недееспособными лицами и пожилыми (в частности, для доставки продуктов) или следования к месту работы. Также разрешается ездить на дачу, но при наличии соответствующего документа.

Как и ранее, жители должны соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метров).

«Обязать граждан, прибывших на территорию Ядринского района Чувашской Республики из иных субъектов Российской Федерации, и совместно проживающих с ними лиц, соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. […] Въезд (выезд) граждан и проезд автотранспортных средств осуществлять через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты», — отмечается в документе.

В указе не уточняется, будет ли установлен КПП на федеральной трассе М-7, которая проходит по территории Ядринского района.

Также приостанавливается розничная торговля на розничных рынках, ярмарках и вне торговых объектов на улице, временно закрываются салоны красоты, парикмахерские и косметические салоны.

По данным на 27 мая (10:35 мск), в Чувашии с начала пандемии подтверждено 2545 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 73. Выздоровели 922 пациента с COVID-19, скончались 12.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ядринском районе в четыре раза превысило среднереспубликанский показатель. 26 мая в Ядрине работала рабочая группа, по итогам выезда был сформулирован ряд рекомендаций в части ужесточения режима самоизоляции и ограничительных мер.

Напомним, в Ядринском районе Чувашии два сити-менеджера могут уйти в отставку после критики врио главы республикиОлега Николаева в связи с эпидемиологической ситуацией.

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