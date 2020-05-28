Вольск, Саратовская область, , 10:23 — REGNUM Из военного института в городе Вольск Саратовской области должны были выделить 300 военнослужащих для участия в параде Победы в Москве, но все курсанты находятся в отпуске, сообщает регион64 со ссылкой на военного комиссара региона Андрея Старкова.

Из отпуска удалось вызвать 66 женщин-военнослужащих, которые и отправятся в Москву. Перед этим им предстоит пройти двухнедельную самоизоляцию. Остальные курсанты могут быть призваны только в середине июня, но они не успеют пройти все необходимые меры безопасности.

Также рассматривалось участие в параде военнослужащих из 631-го учебного центра. По словам военного комиссара, в мае состоялся выпуск младших специалистов, весь личный состав отправили в войска. Офицеры и контрактники разъехались по округам для получения новобранцев, среди которых большое число заболевших пневмонией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военный парад в Москве в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня.

Читайте также: «Проведение парада Победы 24 июня символично и созидательно»