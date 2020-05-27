Москва, , 16:43 — REGNUM Военный парад в Москве в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 24 июня.

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«Считаю, что решение Президента России о проведении Парада Победы 24 июня 2020 года, ровно через 75 лет после того, как на Красной площади состоялся легендарный исторический парад, который принимал маршал Жуков, символично, созидательно и стратегически верно. Парад должен стать знаменательным событием юбилейного года, ласточкой надежды на то, что вместе мы можем преодолеть любые невзгоды», — рассказал директор Музея Победы, член Общественной палаты РФ Александр Школьник.

«Хочу отметить, что две эти памятные даты 24 июня и 26 июля, когда запланировано шествие «Бессмертного полка» — еще один шаг на пути возвращения к привычному укладу жизни, которого все мы с нетерпением ждем. При этом, как бы всем нам не хотелось поскорее победить пандемию, считаю правильным, что глава государства четко обозначил важнейшее условие проведения тожественных мероприятий — исключить все возможные риски в первую очередь для наших главных героев — ветеранов», — продолжил он.

«На мой взгляд, Парад Победы имеет историческое значение еще и потому, что сейчас в нашем обществе очень сильно желание защитить Великую Победу. 90 процентов населения, согласно исследованию ВЦИОМ, поддерживают поправку в Конституцию РФ о защите исторической правды», — подчеркнул директор Музея Победы.

«Именно поэтому так сильно стремление людей пройти в «Бессмертном полку», поэтому мы всегда с замиранием сердца и гордостью приветствуем прохождение военной техники, парадных расчетов по Красной площади. Тем самым мы укрепляем наш духовный и нравственный иммунитет и волю к преодолению любых трудностей», — завершил свой комментарий Александр Школьник.

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