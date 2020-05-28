Киев, , 09:55 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зафиксировали 477 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 28 мая Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По последним данным, от COVID-19 в стране за сутки скончались 11 человек, выздоровели 444 пациента.

Всего на Украине выявили 22 382 случая заражения, 669 человек скончались в результате осложнений, вызванных болезнью, 8439 пациентов выздоровели.

В данный момент госпитализированы 6872 человека, включая 811 медиков. К аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены 263 человека, включая 22 медработников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что с 1 июля 2020 года могут открыть бассейны, спортзалы и автошколы, восстановят железнодорожное сообщение и межобластные перевозки.

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