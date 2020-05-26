Киев, , 11:12 — REGNUM Бассейны, спортзалы и автошколы на Украине будут открыты с 1 июня 2020 года, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко 26 мая во время брифинга.

«Открытие бассейнов ранее мы не рассматривали на третьем этапе смягчения карантина, но новые данные, которые сегодня появились по распространению коронавирусной болезни, в частности в воде, которая подлежит постоянной дезинфекции, позволяют нам начать работу спортивных залов и бассейнов», — рассказал он.

Также с 1 июня на Украине хотят разрешить посещение автошкол группами не более десяти человек. Будет также восстановлено движение железнодорожного пассажирского транспорта и межобластные перевозки.

Детские летние лагеря будут открыты только на последнем этапе снятия ограничений, добавил Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 339 новых случаев заражения коронавирусом, скончался 21 человек, выздоровел 341 пациент.

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