Тбилиси, , 08:53 — REGNUM Новые правила введены в маршрутках в Грузии в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба транспортной компании «Тбилисский микроавтобус» на своем сайте.

В объявлении говорится, что после возобновления работы городских микроавтобусов в них можно будет ездить только в защитных масках. Также пассажирам запретят ездить стоя. Водителям запрещено включать кондиционеры и предписано всегда ездить с открытыми окнами.

Кроме того, сообщается, что после завершения рабочего дня микроавтобусы будут обрабатывать дезинфицирующими составами.

Напомним, запрет на работу общественного муниципального транспорта в Грузии будет снят с 29 мая. С 8 июня в стране возобновятся междугородние перевозки.

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