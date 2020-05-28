Пекин, , 08:37 — REGNUM Два новых активных случая заражения коронавирусом и ещё 23 его носителей без симптомов выявили за последние сутки на территории Китая. Об этом 28 мая сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также уточняется, что оба активных случая являются ввозными — по одному в Шанхае и в провинции Фуцзянь.

Таким образом общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае стало 82 995 человек, число летальных исходов от COVID-19 не изменилось и по-прежнему составляет 4 634 при 78 288 вылечившихся от нового заболевания.

При этом в больницах от COVID-19 лечится в настоящее время 73 пациента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Канады в настоящее время превысило 87,5 тысяч.