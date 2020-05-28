Нью-Дели, , 07:03 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Индии достигло 158 333, из них новые — на 6,5 тысячи, 28 мая сообщается на сайте индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

При этом 67 691 человек уже выздоровели. Кроме того, в стране за сутки от COVID-19 умерло 194 пациентов. Всего в стране зарегистрировано 4531 смертей от данного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и премьер-министр Индии Нарендра Моди осудили борьбу против пандемии коронавируса.

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