Амстердам, , 06:48 — REGNUM Спортивные школы, а также сауны и казино в Нидерландах возможно смогут возобновить работу уже с 1 июля, а не с 1 сентября, как намечалось ранее. Об этом заявил премьер-министр Марк Рютте.

Условием является благоприятное развитие ситуации с коронавирусом. Для домов терпимости не предусмотрено более раннего срока возобновления деятельности.

Кроме того, Рютте призвал нидерландцев отложить отпуска, если отпускной период не привязан к лету. Поездки в страны с высоким риском заражения коронавирусом в настоящий момент не разрешаются.