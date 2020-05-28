Улан-Удэ, , 05:40 — REGNUM В Бурятии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1411. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за сутки выявлено 47 новых заражённых.

Из них шесть человек прибыли из других регионов страны, семерых обследовали после появления симптомов ОРВИ и пневмонии. 15 случаев связаны с очагом заражения в республиканской больнице им. Н. А. Семашко. Остальные входили в число контактировавших с носителями.

В медицинских учреждениях лечится 531 пациент, 16 из которых находятся на аппарате искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении остаются 176 заражённых.

За сутки завершили лечение 50 человек, а общее количество выписанных из больниц с выздоровлением составило 694.

«На сегодня круг контактных лиц составляет 1157 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 560 тыс. кв. м», — добавили в штабе.

Напомним, 27 мая в Бурятии зарегистрировали десятый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, скончалась 63-летняя пациентка с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.

Читайте также: Десятый пациент с коронавирусом умер в Бурятии