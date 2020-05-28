Лима, , 03:01 — REGNUM Общее количество случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Перу увеличилось за сутки на 6154 и теперь достигает 135 905, сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

Указанный суточный прирост заражений является рекордным для страны. Также в Перу было зарегистрировано 195 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Всего выявлено 3983 смерти от данной болезни. Еще 56 169 человек вылечились.

Отмечается, что в Перу было произведено сделано 905 278 исследований на наличие у людей коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая перуанский омбудсмен Вальтер Гутьеррес Камачо призвал власти Перу, Колумбии и Бразилии совместно защитить коренные народы Амазонии от пандемии коронавируса, поскольку из-за удаленности проживания для них ограничен доступ к медицинской помощи.

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