Душанбе, , 23:48 — REGNUM На посту спецпредставителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Таджикистане Галину Перфильевусменила Бахтыгуль Каррыева,сообщает «ТаджикТА».

Принятое решение связано с выходом Перфильевой на пенсию в мае 2020 года.

По словам нового спецпредставителя, для оказания поддержки министерства здравоохранения Таджикистана руководство европейского регионального бюро ВОЗ, в офисе директора которого до назначения работала Каррыева, намерено увеличить своё присутствие на страновом уровне.

Относительно результатов работы экспертов миссии ВОЗ по коронавирусу в стране Каррыева оценила их как удовлетворительные.

В ходе проведённой с главой минздрава Таджикистана встречи, стороны обсудили различные вопросы, связанные непосредственно с работой группы специалистов миссии ВОЗ в стране.