Скопье, , 12:04 — REGNUM Глава исламской религиозной общины Северной Македонии Сулейман Реджепи был 27 мая смещен с занимаемого им поста. Об этом СМИ сообщил глава совета муфтиев Гостивара Фетаху Шачири, выступивший в тот день с пресс-конференцией.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, отставке Реджепи предшествовало его заявление о том, что коронавирус «умер и ушел», сделанное после праздничного намаза в Ураза-байрам. Слова религиозного лидера вызвали негативную реакцию как в правительстве, так и в обществе.

Решение об отставке Реджепи было принято на внеочередном заседании руководства Исламской религиозной общины Косово единогласно. До проведения выборов на пост главы общины, эту роль будет выполнять Шачири.

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