Волгоград, 27 мая 2020, 17:57 — REGNUM Уголовное дело о причинении ущерба путём поджога полей пшеницы рассмотрел Октябрьский районный суд Волгоградской области. На скамье подсудимых — 56-летний местный житель, сообщает 27 мая пресс-служба региональной прокуратуры.
Пшеница на полях фермера загорелась в июне 2019 года. Установлено, что в результате поджога образовалось пять очагов возгорания общей площадью 53 га. Материальный ущерб посевам превысил 1,7 млн рублей. По подозрению в совершении преступления был задержан 56-летний житель Октябрьского района. Ещё до судебного заседания его заключили под стражу. Свою вину подозреваемый отрицал.
Ссуд приговорил мужчину к двум годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. До вступления приговора в законную силу поджигатель останется под стражей.